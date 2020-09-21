Suluova'da kadın kasap görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Suluova'da kadın kasap görenleri şaşırtıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Gül Öksüz, mesleği olan kasaplığı Suluova'da başarıyla sürdürüyor.

Suluova'da kadın kasap görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Gül Öksüz, mesleği olan kasaplığı Suluova'da başarıyla sürdürüyor. Tezgahın arkasında Öksüz'ü gören Suluovalılar şaşkınlıklarını gizlemiyor.

Kadın kasap olarak erkek işi olarak görülen kasaplık mesleğini kadınların da başarıyla yapabildiğini göstermekten mutlu olduğun belirten Öksüz'ü gören Suluovalılar şaşkınlıklarını da gizlemiyorlar.

10 yıldır yaptığı kasaplık mesleğini severek yaptığını ifade eden Öksüz, "Dükkanımızdan içeri giren müşterilerimiz tezgahta beni görünce 'usta yok mu' diyorlar. Ben de 'usta benim buyurun' diyorum. Müşterilerimiz bu olayı şaşkınlıkla karşılıyorlar. 10 yıldır devam ettiğim mesleği severek yapıyorum işimden çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Etleri özen ve titizlikle keserek isteğe göre ustalıkla hazırlayan Öksüz, "Suluova'ya yeni yerleştik. Bu mesleğe 10 yıl önce çalıştığım bir işyerinde başladım. Daha sonra KOSGEB desteği ile kendi dükkanımı açtım. En büyük hayalim, dükkan açmaktı. Çok şükür başardım. Dükkana giren insanlar şaşırıyor. 'Kadından kasap mı olur' diyor. Ben de niye olmasın, kadınlar istediği zaman her işi başarabilir diyorum" dedi.

"Eşim usta ben yanında çırak"

Eşini mesleğe başladığı günden beri desteklediğini ve işi severek yaptığını söyleyen Niyazi Öksüz ise, "Eşim kasaplık mesleğini severek yapıyor ve aldığı belgeler ve katıldığı kurslar ile kendini çok geliştirdi. Bende eşime çıraklık yaparak ona destek oluyorum" şeklinde konuştu.

Gül Öksüz'den alışveriş yapan Suluovalılar kadın bir kasabı karşılarında görünce şaşırıyor sonra işini görünce tebrik ettiğini söylüyorlar. - AMASYA

Suluova, Amasya, Kasap, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Suluova'da kadın kasap görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

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