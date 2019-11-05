Son Dakika Haberleri: Suluova'da kan bağışı
Son Dakika Güncel Suluova'da kan bağışı

Suluova'da kan bağışı

7 saat önce

Suluova ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Şeker Ortaokulu öğretmenleri ve velileri, kan bağışında bulundu.

Suluova'da kan bağışı, System.String[]

Suluova ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Şeker Ortaokulu öğretmenleri ve velileri, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay personeli tarafından okul içine kurulan kan bağışı ünitesinde bağışta bulunan öğretmen ve veliler, kan vermenin önemine dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Türk Kızılay aracılığıyla hasta ve yaralı vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Velilere ve öğrencilere duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Davu, "Bağışçılarımız kan vererek 3 canı kurtarabilecek. Çocuklarımız da yardımlaşmayı, toplumda birbirlerine karşı daha duyarlı olmayı ve Kızılay'a yardımcı olmayı bu vesileyle öğrenmiş oluyor." dedi.

Kızılay, Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses yarışmasında ilgi odağı oldu
Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suluova'da kan bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]