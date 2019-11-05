Suluova'da kan bağışı

Suluova ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Şeker Ortaokulu öğretmenleri ve velileri, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay personeli tarafından okul içine kurulan kan bağışı ünitesinde bağışta bulunan öğretmen ve veliler, kan vermenin önemine dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Türk Kızılay aracılığıyla hasta ve yaralı vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Velilere ve öğrencilere duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Davu, "Bağışçılarımız kan vererek 3 canı kurtarabilecek. Çocuklarımız da yardımlaşmayı, toplumda birbirlerine karşı daha duyarlı olmayı ve Kızılay'a yardımcı olmayı bu vesileyle öğrenmiş oluyor." dedi.