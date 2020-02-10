Suluova'da kapalı yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak - Son Dakika

Suluova ilçesinde proje çalışması tamamlanan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi Belediye Başkanı Fatih Üçok ile Gelişim ve Çaça inşaat şirketleri ortaklığı tarafından atılan imzalarla gerçekleşti.

Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yıllardır özlemini çektiği kapalı yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşacağını ve Suluova'da yüzme bilmeyen kimsenin kalmayacağını söyledi.

Üçok, yüzme havuzunun Yeni Mahalle mevkisinde inşa edileceğini belirterek, "3 bin 784 metrekarelik inşaat alanına sahip proje, Suluova'nın önemli bir eksiğini giderecek, gençlerin ve çocukların daha güvenli ve temiz ortamlarda büyümesi ve kendilerini geliştirebilmesi için ilçedeki oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün artırmaya devam edeceğiz." dedi.