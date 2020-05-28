Suluova'da kiraz hasadı başladı - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde üreticiler kiraz hasadına başladı.

Kiraz üreticilerinden Hasan Uygun, Amasya genelinde ilk kiraz hasadının ilçelerinde başladığını, haziran ayı sonuna kadar da devam edeceğini söyledi.

40 yıldır meyvecilik yaptığını, son 20 yıldır kiraz üretimine ağırlık verdiğini anlatan Uygun, "Getirisi çok fazla olduğundan kiraza yöneldim. Burası 24 dönüm, 1500 ağaç kiraz var. Yaklaşık 50-60 ton ürün alıyorum. Soğuk ve donun etkisinden yüzde 60'ı etkilendi. Kalan yüzde 40'ının hasadını yapıyoruz. Bir kısmını da Avrupa'ya ihraç ediyoruz." dedi.