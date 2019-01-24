Son Dakika Haberleri: Suluova'da Okul Güvenliği Toplantısı

Suluova'da Okul Güvenliği Toplantısı

54 dakika önce

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Suluova'da Okul Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Suluova Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, okullarda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçladıklarını söyledi.

Okullarda öğrencilerin huzurlu ortamda eğitim görmeleri için okul ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını vurgulayan Davu, "Gerek okul güvenliği gerekse madde bağımlılığı konularında okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, mahalle muhtarları, din görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekiyor." dedi.

Toplantıya Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Haşimioğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Suluova, Güncel
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