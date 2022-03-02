Suluova'da okul idarecilerine deprem eğitimi verildi - Son Dakika

Suluova'da, AFAD İl Müdürlüğü tarafından, okul idarecilerine deprem eğitimi verildi.

Öğretmenevinde düzenlenen eğitimde, Amasya AFAD Şube Müdürü Burhan Özü tarafından, deprem öncesinde, deprem esnasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Ayrıca katılımcılara, deprem anında unutulmaması gerekenler, afet ve acil durum çantası ve deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar konuları hakkında bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda birçok depreme şahit olduğunu ifade ederek, 1-7 Mart Deprem Haftası içinde, deprem ve afetler konusunda öğrencilerde farkındalığı artırabilmek amacıyla 4 Mart Cuma günü tüm okullarda eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatının yapılacağını söyledi.