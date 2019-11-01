Son Dakika Haberleri: Suluova'da okullara spor malzemesi dağıtıldı
Son Dakika Güncel Suluova'da okullara spor malzemesi dağıtıldı

Suluova'da okullara spor malzemesi dağıtıldı

6 saat önce

Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, okullara spor malzemesi dağıttı.

Suluova'da okullara spor malzemesi dağıtıldı, System.String[]

Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, okullara spor malzemesi dağıttı.

Kanyılmaz, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde, akademik başarı kadar öğrencilerin sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerdeki başarılarına da önem verdiklerini kaydetti.

Eğitime her zaman destek vermeye çalıştıklarını ve okulların belirlenen ihtiyaçların giderilmesini temin etmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Kanyılmaz, "Öğrencilerin içerisinden Avrupa ve dünya şampiyonalarında şanlı bayrağımızı en yükseklere çıkaracak, İstiklal Marşımızı en başta okuyacak başarılı ve de şampiyon sporcular çıkacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Kanyılmaz, öğrencilerden gerek ruh sağlığı gerekse vücut sağlığı açısından gelişime büyük katkı sunan spora daha çok vakit ayırmalarını, hangi branşta olursa olsun mutlaka sporun bir dalında kendilerini yetiştirmelerini istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise spor malzemelerinin öğrenci ve okullara hayırlı olması temennisinde bulunarak eğitime desteklerinden ötürü Kaymakam Kanyılmaz'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ilçedeki 21 ilk ve orta dereceli okula spor malzemesi dağıtıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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