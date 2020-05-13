Suluova'da parklar çocuklar gibi şendi bugün - Son Dakika

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilave olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan 0-14 yaş grubundaki çocuklar Suluova'nın parklarını şenlendirdi.



Suluova Belediyesi, geçen hafta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa güvenle çıkabilmeleri için yaptığı çalışmaları bu kez çocuklar için gerçekleştirdi. Suluova'daki tüm parkların temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları çocukların kontrollü sokağa çıkma uygulamasının başladığı saat 11.00'den önce tamamlandı.



Yaklaşık iki aydır, parkların içinde çocuk sesi olmadan hüzünlü bir havaya büründüğünü ifade eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Suluova'da parklarımız çocuklarımız gibi şendi bugün. Çocuklarımızın bunca zaman sonra ilk kez dışarı çıktıkları günü güven içinde, sağlıkla geçirmelerini istedik ve tüm parklarımızı dezenfekte ettik. Hep birlikte, önce sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek, bugünleri de geride bırakacağız, çocuklarımızın özgürce, istedikleri gibi parklarda oynayacağı günlere inşallah ulaşacağız" dedi. - AMASYA