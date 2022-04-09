Suluova'da Polis Haftası kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu - Son Dakika
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Suluova'da Polis Haftası kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu

09.04.2022 14:26
Suluova'da Polis Haftası kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

Hacı Mustafa Camisi'nde şehitler için okutulan mevlide Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül ile daire amirleri, polis ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Şen, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak ölüme koşan şehit polisler için mevlit okutulduğunu belirterek, vatanı için şehit düşen kahraman güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Şen, "Polis Haftası kutlamaları kapsamında şehit aileleri ve gazilerimiz ile yakınlarıyla iftarda bir araya geldik. Şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz için mevlit okutturduk. Bu tarz etkinlikler minnettar olduğumuz şehitlerimizi yad etmemize vesile oluyor. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Üçok ise vatan uğrunda canını feda eden her şehidin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova'da Polis Haftası kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu - Son Dakika


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