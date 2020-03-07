Suluova'da resim öğretmeni Akbaba'dan "Kadın" sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suluova'da resim öğretmeni Akbaba'dan 'Kadın' sergisi - Son Dakika

Suluova'da resim öğretmeni Akbaba'dan "Kadın" sergisi

7 saat önce

Suluova'da resim öğretmeni Fadime Akbaba'nın yaptığı resimlerden oluşan "Kadın" isimli sergi açıldı.

Suluova'da resim öğretmeni Akbaba'dan

Suluova'da resim öğretmeni Fadime Akbaba'nın yaptığı resimlerden oluşan "Kadın" isimli sergi açıldı.

Akbaba, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergiyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturduğunu ve tüm kadınlara armağan ettiğini söyledi.

Resimlerinde hayatın her alanındaki kadınları işlediğini anlatan Akbaba, "Sergiyi kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla açtım. Kadınların şiddete değil, anlaşılmaya ve sevilmeye ihtiyacı var. Bir kardeş, eş ve anne olan kadın hayatı boyunca büyük mücadeleler vererek ailesi ve topluma faydalı olmak için gecesini gündüze katmaktadır." dedi.

Serginin açılışa katılan Kadın Girişimciler Dernek Başkanı Canan Oral da emeği ve cesareti dolayısıyla Akbaba'yı tebrik ederek, daha güzel bir dünyanın ancak kadınları anlayarak ortaya çıkabileceğini aktardı.

Daha sonra kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. 37 eserin yer aldığı sergisi, 2 gün boyunca gezilebilecek.

Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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