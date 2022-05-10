Suluova'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan, öğrencilerin "Her gün 10 bin adım yürüyoruz", "Sağlık için yürüyoruz" pankartı taşıdığı etkinliğe Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Emniyet Müdürü Ergin Erkul, İlçe Sağlık Müdürü Gülay Yetkin ile kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Şen, gazetecilere, her birey için sporun olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Spor ve sporcuyu her zaman desteklerini dile getiren Şen, "Sporun birçok alanı var. Kendimize göre mutlaka seveceğimiz, yapabileceğimiz sporlar var. Sağlıklı yaşam için bu olmazsa olmazdır. Toplumsal hayatımızda hareket etmemiz gerekmektedir. Sağlığımız ve rahat, konforlu yaşam için mutlaka spor yapmalı, hareket halinde olmalıyız." dedi.

Üçok da gelişmekte ve gelişmiş ülkelerin en büyük sorununun obezite olduğuna işaret ederek, "Sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir toplum için farkındalık oluşturmak adına bu etkinliğe katıldık. Bu tür etkinliklerle şimdiden tedbirimizi almalıyız. Tüm hemşehrilerimi günde en az 10 bin adım yürümeye davet ediyorum." diye konuştu.