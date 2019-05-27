Son Dakika Haberleri: Suluova'da "Sağlıklı Su" semineri düzenlendi

Suluova'da "Sağlıklı Su" semineri düzenlendi

3 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde köy muhtarlarına yönelik "Sağlıklı Su" semineri verildi.

Suluova'da
Amasya'nın Suluova ilçesinde köy muhtarlarına yönelik "Sağlıklı Su" semineri verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, yetkililer köy muhtarlarına, içilebilir suyu anlatarak şebeke borularının temizliği ve suyun klorlanması hakkında bilgi verdi.
Seminerde konuşan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi Birim Sorumlusu Özlem Gündüz, su depolarının yılda en az iki defa temizliğinin yapılması gerektiğini belirterek, "İnsan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganizmaları ve kimyasalları içermeyen, aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri yeterli ve dengeli miktarda içeren suya sağlıklı su deniliyor. Yetişkin bir kişi günlük 2,5 litreye yakın suya fizyolojik olarak ihtiyaç duyuyor" diye konuştu.
Programa Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Sağlık Başkanı Dr. Mehmet Somuncu ile köy muhtarları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:48 Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğü, Amasya, Suluova, Güncel
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