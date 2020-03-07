Suluova'da sanayi ustaları öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suluova'da sanayi ustaları öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Suluova'da sanayi ustaları öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezinin "Ustalar öğrencilerle buluşuyor projesi" kapsamında esnaf ve sanatkarlar, Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Suluova'da sanayi ustaları öğrencilerle buluştu, System.String[]

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezinin "Ustalar öğrencilerle buluşuyor projesi" kapsamında esnaf ve sanatkarlar, Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kutluay Güven, okulun salonunda düzenlenen programda, proje ile ilçenin ileri gelen ustalarıyla çırak ve öğrencileri buluşturarak meslek lisesi öğrencilerinin iş kolları ve mesleklere karşı ilgilerini canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul ile mesleklerinde ustalaşmış sanatkarlar, lise öğrencilerine deneyim ve tecrübelerini aktardı.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Karsavul'a tablo hediye ederek, katılımları için teşekkür etti.

Meslek Lisesi, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı
İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:41:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suluova'da sanayi ustaları öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]