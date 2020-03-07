Suluova'da sanayi ustaları öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezinin "Ustalar öğrencilerle buluşuyor projesi" kapsamında esnaf ve sanatkarlar, Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kutluay Güven, okulun salonunda düzenlenen programda, proje ile ilçenin ileri gelen ustalarıyla çırak ve öğrencileri buluşturarak meslek lisesi öğrencilerinin iş kolları ve mesleklere karşı ilgilerini canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul ile mesleklerinde ustalaşmış sanatkarlar, lise öğrencilerine deneyim ve tecrübelerini aktardı.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Karsavul'a tablo hediye ederek, katılımları için teşekkür etti.