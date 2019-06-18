Son Dakika Haberleri: Suluova'da Sıfır Atık Projesi
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Suluova'da Sıfır Atık Projesi

44 dakika önce

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Sıfır Atık Projesi kapsamında binlerce kilogram atığın geri dönüşüme kazandırılarak yeşil bir dünyaya ve ekonomiye katkı sağlandığını belirtti.

Suluova'da Sıfır Atık Projesi, System.String[]
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Sıfır Atık Projesi kapsamında binlerce kilogram atığın geri dönüşüme kazandırılarak yeşil bir dünyaya ve ekonomiye katkı sağlandığını belirtti.
Davu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçedeki okullarda atık kumbaraları oluşturduklarını söyledi.
Öğrencilerin atıkların atıldığı kutuları çöp olarak değil, kumbara gibi geleceğe birikim ve yatırım yaptığı araçlar olarak görmelerini sağladıklarını anlatan Davu, "Sürdürülebilir çalışmaların gerçekleştirilmesi için özellikle küçük yaşlardan itibaren öğrencilerin projeye katılım sağlamalarının gelecek nesillere tasarruf ve verimliliği aktarma açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Temiz bir dünya için sıfır atık bilinciyle yarınlara umutla bakmamızı sağlayan tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederim." dedi.
Davu, bu kapsamda 6 ay boyunca 4 bin 397 kilogram kağıt, 553 kilogram plastik, 696 kilogram cam ve 137 kilogram metal atığın geri dönüşüme kazandırıldığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:43 Kaynak: AA
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