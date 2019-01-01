Suluova'da Sıfır Atık Projesi Çalışmaları

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Suluova Temsilciliği üyeleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında pazar yerinde vatandaşlara file dağıttı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Suluova Temsilciliği üyeleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında pazar yerinde vatandaşlara file dağıttı.



TÜGVA Suluova Temsilcisi Ahmet Gençalioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla yeni yılın ilk gününde pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara file hediye etti.



Denizleri mavi, doğayı yeşil ve canlıları güvende tutabilmek için poşet kullanımından vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren Gençalioğlu, daha temiz bir gelecek için TÜGVA gençleri olarak "Sıfır atık, geleceğe değer kattık" sloganıyla pazar yerinde vatandaşlara file dağıttıklarını söyledi.



Sıfır Atık Projesi'ni desteklemek, böylece çevre kirliliğini azaltmaya katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Gençalioğlu, "Naylon poşet kullanımının azalması ve çocuklarımıza daha güzel ve sağlıklı bir gelecek bırakmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdik. Naylon poşetlerin doğada kaybolmasının çok uzun sürmesi, geleceğimizi kirletiyor. Bu yüzden biz de gençlerle file dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

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