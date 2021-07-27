Suluova'da spor salonunun yenilenmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kapalı spor salonunun yenilenmesi amacıyla sözleşmenin imzalandığını bildirdi.

Üçok, gazetecilere, geleceğe yatırım yaptıkları bir projeyi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kapalı spor salonu yapım işi sözleşmesini yüklenici firmanın yönetim kurulu başkanı İlyas Yıldız ile imzaladıklarını aktaran Üçok, "Spor Toto Başkanlığı ile yaptığımız reklam sözleşmesi gereğince, 8 milyon 76 bin lira olan toplam maliyet, Spor Toto Başkanlığı tarafından karışlanacak. 352 günde de teslimi yapılacaktır. Söz verdik, yapıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.