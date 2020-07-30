Suluova'da terzilerin yoğun bayram mesaisi - Son Dakika

Suluova'da Kurban Bayramı öncesi terziler yoğunluk nedeniyle gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

İlçede bayramlıklarını alan vatandaşlar, elbiselerinde tadilat yaptırmak için terzilerde yoğunluk oluşturdu.

İlçede 35 yıldır terzilik yapan Mürsel Esen, yoğun mesai yaparak vatandaşların terzi ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Kurban Bayramı için vatandaşların çarşıya akın ettiğini dile getiren Esen, "Aldıkları elbiseleri tamir ettirmek için bizlere getiriyorlar. Bizler de dükkanlarımızı sabah erken saatlerde açıp gece yarılarına kadar yoğun tempoda çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle çok sıkıntı yaşamamıza rağmen bayram dolayısıyla işlerimiz çok şükür iyi gidiyor." dedi.