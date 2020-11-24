Suluova ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'dan Amasya'ya giden Meftun Akbaba idaresindeki 05 ABD 173 plakalı tır, aynı yönde seyreden Sefacan Yılmaz'ın kullandığı 16 EM 062 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazadayaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Suluova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika