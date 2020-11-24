Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Samsun 'dan Amasya 'ya giden Meftun Akbaba idaresindeki 05 ABD 173 plakalı tır, aynı yönde seyreden Sefacan Yılmaz'ın kullandığı 16 EM 062 plakalı otomobille çarpıştı.

Suluova ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Suluova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı

Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var