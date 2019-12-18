Suluova'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Suluova ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapasımında, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilkokul öğrencileriyle kahvaltı yaptı.

Şehit Osman Şeker İlkokulunda düzenlenen programda konuşan Kanyılmaz, savurganlığın önüne geçilmesi ve yabancı malların yerine yerli malların tüketilmesi bilincinin oluşturulabilmesi amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Kanyılmaz, sağlıklı nesiller açısından kahvaltı kültürü, ülke ekonomisi açısından da yerli üretim ve tüketimin bilincinin öğrencilere aşılanması gerektiğini ifade etti.