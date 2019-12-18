Suluova'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suluova'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Suluova'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri

6 saat önce

Suluova ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapasımında, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilkokul öğrencileriyle kahvaltı yaptı.

Suluova'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri, System.String[]

Suluova ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapasımında, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilkokul öğrencileriyle kahvaltı yaptı.

Şehit Osman Şeker İlkokulunda düzenlenen programda konuşan Kanyılmaz, savurganlığın önüne geçilmesi ve yabancı malların yerine yerli malların tüketilmesi bilincinin oluşturulabilmesi amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Kanyılmaz, sağlıklı nesiller açısından kahvaltı kültürü, ülke ekonomisi açısından da yerli üretim ve tüketimin bilincinin öğrencilere aşılanması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan Kanyılmaz, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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