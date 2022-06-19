Suluova'da uçurtma şenliği düzenlendi

Suluova Belediyesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Suluova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Yedikır Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, çocuklara ve ailelerine ücretsiz 1700 adet uçurtma dağıtıldı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, uçurtmaları hazırlamada çocuklara ve ailelerine yardım etti, daha sonra birlikte uçurtma uçurdu.

Salgın dolayısıyla iki yıldır etkinliklere ara verdiklerini belirten Üçok, "Çocuklarımızın karne sevincine ortak olmak amacıyla eğlence programı ve uçurtma şenliği düzenledik. Şenliğimize Suluova'mızdan ve çevre ilçelerimizden yüzlerce ailemiz katıldı. Katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şenliğe yeğeniyle katılan Bülent Ekici ise çocuklar için çok güzel bir etkinlik ve karne hediyesi olduğunu vurgulayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa katılan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çocuklarla beraber uçurtma uçurdu.