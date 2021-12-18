Suluova'da yapılan halı sahalar hizmete sunuldu - Son Dakika

Suluova Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı iş birliğinde yapılan halı sahalar, hizmete açıldı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaptığı açıklamada, gençlerin sportif faaliyetler içinde yer alarak toplumsal hayata daha etkin şekilde katılabilmelerini amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda Şehit Erkan Ayas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi bahçelerine inşa edilen halı sahaların tamamlandığını anlatan Üçok, "Tamamladığımız iki sahadan birinin hem teslimini hem açılışını yaptık. Pandemi nedeniyle açılışını yapamadığımız 5 basketbol sahamız var, onları da kısa sürede hizmete açacağız." dedi.

Spor sahalarıyla özellikle çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak spor yapabilecekleri alanlara kavuşacaklarını vurgulayan Üçok, "Her geçen gün büyüyen, yaptığımız proje ve çalışmalarımızla gelişen Suluova'da spor alanları oluşturmak için çalışmalarımız devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza katkıları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.