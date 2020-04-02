Suluova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı - Son Dakika

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Suluova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı
6 saat önce
Suluova ilçesinde inşa edilecek kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.
Suluova ilçesinde inşa edilecek kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.
Hacı Hayta Mahallesi'nde yapılacak havuzun temeli, Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından atıldı.
Üçok, ilçenin yıllardır özlemini çektiği kapalı yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşacağını ve Suluova'da yüzme bilmeyen kimsenin kalmayacağını söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin davet edilmediği programda, kurban kesimi ve duaların ardından harç butonuna basan Üçok, yüzme havuzunun temelini attı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:28 Kaynak: AA
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