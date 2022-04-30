Suluova'da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin bayram temizliğini belediye ekipleri yaptı - Son Dakika
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Suluova'da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin bayram temizliğini belediye ekipleri yaptı

30.04.2022 14:44
Suluova'da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin bayram temizliğini belediye ekipleri yaptı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin bayram temizliği, Suluova Belediyesinin kurduğu "Hünerli eller" ekiplerince gerçekleştirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin bayram temizliği, Suluova Belediyesinin kurduğu "Hünerli eller" ekiplerince gerçekleştirildi.

Önceden tespit edilen evlere giden ekipler, odaları ve eşyaları titizlikle temizledi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle 5 yıldır yürüttükleri proje kapsamında oluşturulan "Hünerli eller" ekibinin çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu bayramda da yaşlıları sevindirmeye devam ettiklerini dile getiren Üçok, "160 hanemizin bayram temizliği, projemizde görevli hanım kardeşlerimiz tarafından itinayla yapıldı. Çok mutluyuz. Son 5 yıldır evine gitmediğimiz yaşlımız kalmadı. Hanelerinin temizliği, kişisel bakımları ve sağlıkla ilgili taramaları görevli arkadaşlarımız tarafından yapılıyor." dedi.

Sadece bayramda değil yıl boyunca evlerin temizliğinin dönüşümlü olarak yapıldığını anlatan Üçok, "Onları ziyaret ediyoruz. Varsa isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sadece belediyeyi ilgilendiren konuları değil, tüm özel isteklerini de karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Evi temizlenen 84 yaşındaki Pakize Bütüner ise "Kızlarım geldi. Bayram temizliğimi yaptılar. Onları gönderen Başkanımdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Felçli eşiyle yaşayan 69 yaşındaki Rabia Birlikçi ise evinin her yanını temizleyen görevlilere teşekkür etti.

80 yaşındaki Gazi Ahmet Karataş ise şiir okuyarak mutluluğunu paylaştı.

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Fatih Üçok, Suluova, Amasya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova'da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin bayram temizliğini belediye ekipleri yaptı - Son Dakika


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