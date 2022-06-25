Suluova'da yaza merhaba konserinde Bora Duran sahne aldı

Suluova Belediyesinin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği "Yaza merhaba" konserinde Bora Duran sevilen şarkılarını seslendirdi.
Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri dinlemek isteyen müzikseverler, yoğunluk oluşturdu.
Bora Duran, konserde beğenilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, salgın nedeniyle 2 yıldır etkinlik yapamadıklarını belirterek, "Yaza merhaba etkinliklerimizin ilkini bugün gerçekleştirdik. İlçemizin kuruluş yıl dönümü olan 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali kapsamında projelerimizin toplu açılışı ve konser programlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.
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