Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok , salgın nedeniyle 2 yıldır etkinlik yapamadıklarını belirterek, "Yaza merhaba etkinliklerimizin ilkini bugün gerçekleştirdik. İlçemizin kuruluş yıl dönümü olan 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali kapsamında projelerimizin toplu açılışı ve konser programlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suluova'da yaza merhaba konserinde Bora Duran sahne aldı - Son Dakika

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