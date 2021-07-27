Suluova'da yeni kapalı spor salonu için imzalar atıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde inşa edilecek kapalı spor salonunun imzaları atıldı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Geleceğe yatırım yaptığımız bir projemizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yüklenici firma yetkilileriyle yapım sözleşmesini imzaladıkları tesisisin inşasının bir yılda tamamlanmasının planlandığını anlatan Başkan Üçok, "Spor Toto Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz reklam sözleşmesi gereğince 8 Milyon 76 bin artı KDV olan toplam maliyeti Spor Toto Başkanlığı tarafından karşılanacak. Söz verdik, yapıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - AMASYA