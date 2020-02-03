Suluova'da yeni okul binası açıldı - Son Dakika
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Suluova'da yeni okul binası açıldı

6 saat önce

Suluova ilçesinde yapımı tamamlanan Mehmet Bilgili İlkokulu hizmete girdi.

Suluova'da yeni okul binası açıldı, System.String[]

Suluova ilçesinde yapımı tamamlanan Mehmet Bilgili İlkokulu hizmete girdi.

Yeni Mahalle'de bulunan okul binasında incelemelerde bulunan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Fiziki koşullarda yenilenme ve iyileşmenin gerçek karşılığının eğitim kalitesindeki iyileşme ve başarıyla alınabileceğini ifade eden Kanyılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından deprem yönetmeliğine göre yapılan tahkik ve analizler sonucunda Mehmet Bilgili İlkokulu eski binası için yıkım kararı verildi. Yeniden yapılarak hizmete giren okulun ilçeye kazandırılmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren herkese teşekkür ederim." dedi.

Açılışın ardından Kaymakam Kanyılmaz ile İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, sınıfları dolaşarak bir süre öğrencilerle sohbet edip öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar dilediler.

milli eğitim bakanlığı, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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