Suluova'da yeni yollar açılıyor - Son Dakika
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Suluova'da yeni yollar açılıyor

13 dakika önce

Amasya Suluova Belediyesi, kolay ulaşım sunmak amacıyla başlattığı yol açma çalışmalarına Bireylül Mahallesi Bağlar Caddesi'nde tüm hızıyla devam ediyor.

Suluova'da yeni yollar açılıyor, System.String[]

Amasya Suluova Belediyesi, kolay ulaşım sunmak amacıyla başlattığı yol açma çalışmalarına Bireylül Mahallesi Bağlar Caddesi'nde tüm hızıyla devam ediyor.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İmar uygulamaları tamamlanmış ve ihtiyaç görülen gerekli yerlerde yeni yolların açılması sağlanarak, hemşehrilerimizin bölgelerdeki ulaşımlarını daha hızlandırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz Bireylül Mahallesi'nde Hicret, Sevgi, Piyale ve Oruç Reis Sokağı, Bağlar Caddesi'ne bağlayacak olan yollarda taş serme ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
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