Suluova'da yetişkin engelli bireylerle ilgili proje kabul edildi - Son Dakika

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, "Yetişkin Engellilerin Anahtar Yeterliliklerle İstihdamı" isimli projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından kabul edildi.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve proje yürütücüsü Kutluay Güven ve beraberindeki öğretmenler Kaymakam Abdullah Şen ve Belediye Başkanı Fatih Üçok'u makamında ziyaret ederek, projeyi anlattı.

Güven, projenin "Yetişkin Eğitimi" alanında Türkiye genelinde 2 binin üzerinde sunulan proje başvurusu arasında kabul edilen 49 projeden biri olduğunu söyledi.

Projenin Çek Cumhuriyeti ve Almanya'daki eğitim merkezlerinde uygulanacağını belirten Güven, "Proje faaliyetlerine katılan öğretmenler Avrupa'da 'Yetişkinlerin Eğitimi' konusunda eğitimler alarak bilgi ve deneyimlerini artıracaktır. Yurt dışındaki iyi uygulamaların ülkemize transferi sağlanacaktır." dedi.