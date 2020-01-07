Suluova'da zabıta ekipleri market ve bakkalları denetledi - Son Dakika

Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda imalatının ve satışının yapıldığı işletmelere yönelik denetim çalışmalarına devam ediyor.



Market ve bakkallardaki gıda ürünlerinin son kullanma tarihi denetiminin yanı sıra ürün gramajları ile işletmelerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerine bundan sonra da belirli programlar dahilinde devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - AMASYA