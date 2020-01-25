Suluova'daki TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika
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Suluova'daki TOKİ konutları yükseliyor

6 saat önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 4. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Suluova'daki TOKİ konutları yükseliyor, System.String[]

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 4. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde incelemelerde bulundu.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok; inşaatı hızla yükselen 4. Etap TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Göreve geldiği günden itibaren ilçenin ve dönüşümü için büyük projelere imza atan Belediye Başkanı Fatih Üçok, Yeni Mahalle, Hürriyet Mahallesi ve Saraydüzü Mahallesi'nin kesiştiği bölgede inşaatı hızla yükselen 4. etap TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu.


Konutların hızla yükseldiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Yeni bir yaşam merkezi olacak olan 4. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde incelemelerde bulunduk. Yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldık. İlçemizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz. En büyük projemiz halkımızın mutluluğudur" dedi. - AMASYA

Yeni Mahalle, Fatih Üçok, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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