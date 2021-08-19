Suluova'dan Batı Karadeniz illerine sel nedeniyle yardım gönderildi - Son Dakika

AFAD koordinesinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenenler için toplanan un, gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım tırı, Suluova'dan yola çıktı.

Kaymakam Abdullah Şen, yaptığı açıklamada, yardımsever Suluova halkına teşekkür ederek, böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Suluova Belediyesinden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılması için ülkenin dört bir yanında yardım seferberliği başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suluova Belediyesi Başkan Vekili İzzet Balcı, "Suluova Belediyesi ve Suluovalı iş insanları olarak Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik malzemeler taşıyan yardım tırı yola çıktı. Yardım tırının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu görünmez felaket nedeniyle büyük zarar gören Kastamonu'daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afette yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanvekili İzzet Balcı, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel katıldı.