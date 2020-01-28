Suluova'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suluova'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Suluova'dan depremzedelere yardım eli

6 saat önce

Türk Kızılayı Suluova Temsilcisi Eyüp Oruç, Elazığ'daki depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların Türk Kızılayı Suluova Temsilciliğine müracaat edebileceklerini duyurdu.

Suluova'dan depremzedelere yardım eli, System.String[]

Türk Kızılayı Suluova Temsilcisi Eyüp Oruç, Elazığ'daki depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların Türk Kızılayı Suluova Temsilciliğine müracaat edebileceklerini duyurdu.


24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Eyüp Oruç, "Türk Kızılay, Elazığ'daki depremin ilk dakikalarından itibaren alarm durumuna geçti. Bölgedeki yardım çalışmalarını yürütmek üzere 202 afet uzmanını görevlendiren Kızılay, 15 öncü araç, 4 yardım aracı, 5 biner kişilik 4 mobil mutfak ve 7 ikram aracının da bulunduğu toplamda 43 aracını alana gönderdi" dedi.


Kızılay'ın, depremzede vatandaşların olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini de sevk ettiğini ifade eden Eyüp Oruç, "Kızılay, yaklaşık 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapabilecek kapasiteye sahip mobil mutfakları ise Erzurum, Erzincan, Muş ve Adana'dan yola çıkardı. 2 bin 500 çadır, 5 biner kişilik 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak ve 1563 ısıtıcı da ihtiyaç sahipleri için sevk edildi. Niğde, Kayseri, Erzincan ve Sivas şubelerimiz 16 personel ve gönüllü, birisi ikram aracı olmak üzere 4 araç ve dağıtım için gıda malzemesi ile yardım çalışmalarına katıldı" ifadelerini kullandı.


Şube ve temsilcilikleri ile birlikte gönüllü kapasitesini de Kızılay'ın teyakkuz durumuna geçirdiğini de aktaran Eyüp Oruç, "Kızılay, afetzedeler için hazırladığı gıda ve acil yardım malzemelerini de deprem bölgesine ulaştırmak üzere tırlara yüklüyor. Bölgedeki kan ihtiyacını da karşılayan Kızılay, olası kan ihtiyacına yönelik yeterli stoku hazır bekletiyor. Vatandaşlarımız Türk Kızılayının hesap numaralarına yardımda bulunabilirler. Elazığ için derneğimize gelerek makbuz karşılında nakdi bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Derneğimize makbuz karşılığı yapılan bağışlar gün içerisinde Türk Kızılayı Elazığ deprem hesabına ulaştırılacaktır" şeklinde konuştu. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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