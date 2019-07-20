Son Dakika Haberleri: Suluova'dan kurbanlık sevkiyatı başladı
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Suluova'dan kurbanlık sevkiyatı başladı

1 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinden başka illere kurbanlık sevkiyatı başladı.

Amasya'nın Suluova ilçesinden başka illere kurbanlık sevkiyatı başladı.
Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Esem Kodaman, yaptığı açıklamada, yeterince kurbanlık olduğunu, tüm kurbanlıkların veteriner kontrollerinden geçirilerek başka illere gönderildiklerini belirtti.
Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının yüzde 4'ünü Suluovalı besicilerin karşıladığını aktaran Kodaman, şunları kaydetti:
"Suluova'da 55 bin civarında hayvanımız var. Bunun 15 bini dışarıya gidiyor. İstanbul, Ankara, Trabzon, Antalya gibi bölgelere sevkiyat yapılıyor. 5 bin hayvan kadar da iç pazarımızda bulunuyor. Hayvanların canlı olarak kilogram fiyatı 20 ila 21 lira arasında değişmektedir."
Besicilerin Kurban Bayramı'ndan umutlu olduğuna işaret eden Kodaman, "Avrupa standartlarında besicilik yapıyoruz. Verimli besi ırkları besliyoruz. İlçedeki besi bölgesi kaliteli ve leziz et için güzel ve uygun ancak besicilerin kazanç olarak sıkıntıları bulunuyor. Besiciler devletten destek bekliyor." ifadesini kullandı.
Suluova'dan kurbanlık sevkiyatı başladı
Suluova, Türkiye, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:46 Kaynak: AA
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