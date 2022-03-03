Suluova Devlet Hastanesi, "Anne dostu hastane" unvanı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova Devlet Hastanesi, "Anne dostu hastane" unvanı aldı

03.03.2022 13:59
Suluova Devlet Hastanesi, "Anne dostu hastane" unvanı aldı

Suluova Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı anne dostu hastane değerlendirme ekibi tarafından "Anne dostu hastane" ilan edildi.

Suluova Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı anne dostu hastane değerlendirme ekibi tarafından "Anne dostu hastane" ilan edildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında yapılan incelemenin ardından Suluova Devlet Hastanesine "Anne dostu hastane" sertifikası verildi.

Hastane Başhekimi Aysemin Yağcı, gazetecilere, güvenli ve kaliteli gebelik süreci geçirmek ve doğum hizmeti almanın bütün anne adaylarının hakkı olduğunu söyledi.

Hastanenin Amasya'da "Anne dostu hastane" unvanını alan ilk hastane olduğuna işaret eden Yağcı, "Hastanemiz doğum salonu, kadın doğum servisi, çocuk servisi, ameliyathane, acil servis başta olmak üzere tüm birimlerimizin özverili, gayretli ortak çalışması sonucunda 'Anne dostu hastane' unvanını almaya hak kazanmıştır. Kurumumuzda doğum hizmeti anne ve bebek odaklı verilmektedir. Hastanemizde gebelerin kendilerini rahat, konforlu bir ortamda hissedebilmeleri sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Sinop'ta bebek arabasında doğuran kedi ile yavrularına apartman sakinleri sahip çıktı Sinop'ta bebek arabasında doğuran kedi ile yavrularına apartman sakinleri sahip çıktı AMASYA'DA KARDAN 133 KÖY YOLU KAPANDI AMASYA'DA KARDAN 133 KÖY YOLU KAPANDI

Suluova Devlet Hastanesi, Suluova, Hastane, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova Devlet Hastanesi, 'Anne dostu hastane' unvanı aldı - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:27 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Savaş tekrar savcı mı olacak?
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
13:24 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor?
13:14 Vaagn Haçaturyan, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi
13:13 Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır
13:07 Rus oligarkın sır ölümü! Zamanlaması şüpheli bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:06:25. #1.13#
SON DAKİKA: Suluova Devlet Hastanesi, "Anne dostu hastane" unvanı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement