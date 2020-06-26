Suluova Devlet Hastanesinde çalışan geçici işçilere takdir belgesi verildi - Son Dakika

Suluova Devlet Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını döneminde geçici olarak çalışan işçilere takdir belgesi verildi.

Hastanenin başhekimi Op. Dr. Volkan Taşova, toplantı salonunda düzenlenen programda, 2020 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye ve dünyada yaşanan Kovid-19 salgını döneminde İŞKUR üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan elemanların okulların kapalı olması nedeniyle hastaneye yönlendirildiğini söyledi.

Bu kişilerle çok verimli ve başarılı çalışma dönemi geçirdiklerini dile getiren Taşova, "Onların sayesinde hastanemize pandemi dolayısıyla daha sık yapılması gereken temizlik ve dezenfeksiyon işleri başarılı şekilde yürütüldü. Hastane idaresi olarak yapılan bu çalışanları çok başarılı bulduk. Arkadaşlarımız gerçekten özverili ve başarılı bir pandemi süreci geçirdi. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

Daha sonra çalışma süreleri sona eren 22 kişiye takdir belgesi verilerek teşekkür edildi.

Programda hastanenin İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sinan Yağlıoğlu da bulundu.