Suluova Et Üreticileri Birliği Başkanlığına Yeniden Esem Kodaman Seçildi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Suluova Şubesi'nde olağan genel kongre gerçekleştirildi.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Suluova Şubesi'nde olağan genel kongre gerçekleştirildi.



Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin yeni binasında yapılan ve iki liste ile gidilen olağan genel kongrede yapılan seçimler neticesinde mevcut birlik başkanı Esem Kodaman yeniden seçilerek güven tazeledi.



İki liste ile gidilen seçimler neticesinde 727 delegeden 450 oy Esem Kodaman, 273 oy ise İdris Yavuz alırken 5 oy da geçersiz sayıldı.



Tüm delegelere ve besicilere teşekkür eden Kodaman, Suluova besiciliğinin büyümesi ve daha nitelikli ve de kaliteli besicilik yapmak için altyapı ve kurumsallaşma çalışmaları yaptıklarını söyledi.



Kodaman'ın yeni yönetim kurulu ise, İsmail Karataş, İsa Erdem, Veli Taylan Gökalp ve Murat Öztürk'ten oluştu.

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