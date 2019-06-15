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Suluova Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi

2 saat önce

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezince, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açılan kurslarda kursiyerlerin hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

Suluova Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi, System.String[]
Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezince, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açılan kurslarda kursiyerlerin hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.
Merkez müdürü Kutluay Güven, Belediye Kültür Merkezi'ndeki sergi öncesi yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 6 bin 992 kursiyerin katılımıyla 311 mesleki, sosyal ve kültürel kurs açıldığını söyledi.
Açık lise, açık ortaokul ve liseden mezun 150 öğrenciye de üniversite hazırlık kursları verdiklerini belirten Güven, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okur yazarlık seferberliği kapsamında da 69 kursiyerin okuma yazma kurslarını başarıyla tamamladığını anlattı.
Güven, halk eğitim merkezlerinin kültürel değerlerin tanıtılması, yaşatılması, yaygınlaştırılması ve genç kuşaklara en doğru şekilde aktarılması yönündeki çalışmalara ağırlık ve öncelik verdiğini vurgulayarak, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini yerine getiren, her yaş, her statü, her kültür ve her eğitim düzeyindeki vatandaşların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesini sağladıklarını dile getirdi.
Daha sonra, protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilerek yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:25 Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Suluova, Güncel
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