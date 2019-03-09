Son Dakika Haberleri: Suluova Hem Sergisi Açıldı

Suluova Hem Sergisi Açıldı

1 saat önce

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

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Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında, ortaya çıkan eserlerin birbirinden kıymetli el emeği ve göz nuru çalışmalar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kutluay Güven de serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlendiğini anlatarak, "Geçmişten bugünümüze değerlerimizi korumak, yaşatmak, sürdürülebilir hale getirmek ve kültürel değerlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla hanım kardeşlerimize yönelik çeşitli kurslar yürütmekteyiz. Gerek mesleki gerekse kişisel gelişim kursları düzenlemekteyiz. 2018-2019 eğitim öğretim yılı başından bugüne kadar 6 binin üzerinde vatandaşımızın eğitimine, kişisel gelişimine katkı sağladık. Liseden mezun gençlerimizin üniversiteye kazanabilmeleri, işsiz gençlerimizin istihdamını kolaylaştırmak için kurs faaliyetlerimizi artırarak devam ettirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kurdelesi kesilerek açılan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

İki gün açık kalacak serginin açılışına Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:15 Kaynak: AA

Suluova, Güncel
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