Suluova ilçesinde asfalt çalışmaları başladı

Suluova Belediyesi, düzenlenen törenle asfalt çalışmalarını başlattı.

Makine İkmal Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Üçok, yeni iş sezonunun kazasız, belasız ve verimli geçmesini temenni etti.

İlçe genelinde yapılan her çalışma ve hizmette belediye personellerinin alın teri ve emeğinin olduğunu ifade eden Üçok, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iş sezonumuzu kurban keserek ve dualarla başlattık. Allah kaza bela vermesin, işlerimizi bereketlendirsin. Dua ve besmele ile başlanan her işte bereket, iş verimliliği olur. Daha nice projelerimizi de yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz, bunda da kararlıyız. Sizlere güveniyoruz, sizlerle birlikte aşılamayacak hiçbir engel yok. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimizin desteğiyle, sahada il ve ilçe başkanlarımızın destekleriyle, vatandaşlarımıza daha çok hizmetler sunacağımıza canı gönülden inanıyorum."