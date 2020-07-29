Suluova Kaymakamı Abdullah Şen görevine başladı - Son Dakika

Suluova Kaymakamlığına atanan Abdullah Şen, görevine başladı.

Hükümet Konağı önünde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adil Başara, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Nadir Toprak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Aktaş ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Şen, daha sonra kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Şen, gazetecilere, Suluova'nın tarım, hayvancılık, sanayi ve madencilik alanında ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayan güzel bir ilçe olduğunu belirterek, ilçedeki kurum, kuruluş, STK temsilcileri ve vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini söyledi.