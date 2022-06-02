Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Kerimoğlu köyünde incelemede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Kerimoğlu köyünde incelemede bulundu

02.06.2022 17:56
Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Kerimoğlu köyünde incelemede bulundu

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kumluk Çayı'nın taştığı Kerimoğlu köyünde incelemede bulundu.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kumluk Çayı'nın taştığı Kerimoğlu köyünde incelemede bulundu.

Taşkın sonucu evleri ve ahırları su basan vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Şen, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Bu bir afettir, Allah beterinden saklasın. Devletimizin desteğiyle vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği verip yaralarını birlikte saracağız, devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

İncelemede AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel de yer aldı.

YORUMLAR
500
Suluova ilçesinde asfalt çalışmaları başladı Suluova ilçesinde asfalt çalışmaları başladı Başkan Üçok, selde zarar gören Kerimoğlu köyünde inceleme yaptı Başkan Üçok, selde zarar gören Kerimoğlu köyünde inceleme yaptı
Kaynak: AA

Abdullah Şen, Fatih Üçok, Suluova, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Kerimoğlu köyünde incelemede bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:02:47. #1.12#
SON DAKİKA: Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Kerimoğlu köyünde incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement