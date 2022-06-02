Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Kerimoğlu köyünde incelemede bulundu

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kumluk Çayı'nın taştığı Kerimoğlu köyünde incelemede bulundu.

Taşkın sonucu evleri ve ahırları su basan vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Şen, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Bu bir afettir, Allah beterinden saklasın. Devletimizin desteğiyle vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği verip yaralarını birlikte saracağız, devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

İncelemede AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel de yer aldı.