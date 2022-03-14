Suluova Kaymakamı Şen "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimine katıldı - Son Dakika
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Suluova Kaymakamı Şen "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimine katıldı

14.03.2022 15:18
Suluova Kaymakamı Şen "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimine katıldı

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, haksız fiyat artışlarını önlemek, KDV indiriminin uygulanması ve ayçiçeği yağı stoklarını kontrol etmek için çeşitli marketlerde denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, haksız fiyat artışlarını önlemek, KDV indiriminin uygulanması ve ayçiçeği yağı stoklarını kontrol etmek için çeşitli marketlerde denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Şen, Amasya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Suluova Belediye Zabıta ekiplerinin de yer aldığı bir komisyon ile birlikte ilçedeki yerel ve ulusal marketlerde denetimde bulundu.

Suluova'da, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla yerel ve zincir marketlerde denetimlerine devam eden ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekiplerle denetime katılan Kaymakam Şen, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla 81 il ve ilçelerinde vatandaşların gıdaya erişmesi ve stoklanmaya karşı denetimlerin başladığını söyledi.

İlçede de ilgili kurumlarla denetimlere başladıklarını anlatan Şen,"Bu denetimlerde en büyük amacımız insanlarımızın sağlıklı gıdaya erişmesini sağlamak, fiyat artışlarının ve bazı spekülasyonların önüne geçmek için denetimlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı asla mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu

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İklim Değişikliği, Abdullah Şen, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova Kaymakamı Şen 'fahiş fiyat' ile 'stokçuluk' denetimine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suluova Kaymakamı Şen "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimine katıldı - Son Dakika
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