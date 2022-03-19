Suluova Kaymakamı Şen, şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi - Son Dakika
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Suluova Kaymakamı Şen, şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi

19.03.2022 13:51
Suluova Kaymakamı Şen, şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi

Amasya'nın Suluova ilçesinde Kaymakam Abdullah Şen, şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Kaymakam Abdullah Şen, şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi.

Özel bir restoranda düzenlenen programda konuşan Şen, şehit ve gaziler sayesinde Türkiye'nin bölgede söz sahibi olduğunu söyledi.

Devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Şen, "Ahirette en büyük rütbe, peygamberlikten sonra şehitliktir. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' inancı, Türk milletini diğer milletlerden ayıran en önemli noktadır." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise şehitlerin sadece ailelerinin değil, milletin de evladı olduğuna işaret ederek, "Onların anne babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri, hepsi başımızın tacı, her daim yanlarındayız." ifadesini kullandı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagöl ve şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

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Hisarcık, Suluova, Amasya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova Kaymakamı Şen, şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi - Son Dakika


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