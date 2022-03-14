Suluova Kaymakamlığı sağlık çalışanları onuruna yemek verdi - Son Dakika

Suluova Kaymakamlığı tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıların katıldığı yemek organize edildi.

Düzenlenen yemeğe, Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atiye Aysemin Yağçı, İlçe Sağlık Müdürü Gülay Yetkin ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaymakam Şen, burada yaptığı konuşmada, hekimlik mesleğinin yanı sıra sağlık çalışanlarının da kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Hayatımıza doğrudan hizmet eden hekimlik gibi meslekler oldukça saygındır. Sizler bizim için çok saygın, çok kıymetli ve hayranlık uyandıran bir meslek icra ediyorsunuz. Yoğun çalışma temponuz arasında sizlerin ne kadar değerli olduğunuzu ve minnet duygularımızı ifade etmek ve de sizlerin daima yanınızda olduğumuzu göstermek için bugün bir aradayız." diye konuştu

Belediye Başkanı Fatih Üçok da insanlara hizmet etmenin çok kutsal bir görev olduğuna vurgu yaparak, "Suluova ve yurdumuza bu kutsal mesleğin farkında olarak çok güzel hizmetler veriyorsunuz. Biz hep sizlere minnettarız." dedi.

Konuşmaların ardından, "14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pasta kesilerek, protokol üyeleri tarafından sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler takdim edildi.