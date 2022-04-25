Suluova Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Amasya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Suluova Kaymakamlığı personeline afet farkındalık ve deprem tahliye eğitimi verdi.

Kaymakamlıkta verilen eğitimde afetler öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gereken konular hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitim, tatbikat gereği deprem sonrası sirenlerin çalması sonucu personelin güvenli şekilde tahliye edilmesiyle sona erdi.

Kaymakam Abdullah Şen, AFAD eğitimleri ve acil durumlarla ilgili gerçekleştirilen eğitim programlarının devam edeceğini belirterek, "Eğitim sonrasında görevli personele bilgi, beceri ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla Acil durumlarda ve afet durumlarında nasıl davranacaklarını ve ne yapmaları gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor. Tatbikata katılan personel, konuyu daha iyi anlama ve hazır olma imkanına sahip oluyorlar." dedi.

Şen, eğitim ve tatbikata katılan personele teşekkür etti.