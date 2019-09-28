Suluova Kaymakamlığından spor kulüplerine malzeme desteği

Suluova Kaymakamlığınca, ilçede faaliyet gösteren 7 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, bir milletin ileriye sağlam ve emin şekilde bakmasının gençliğini iyi yetişmesine bağlı olduğunu söyledi.

Dünyanın sanal bir aleme doğru gittiğini, gençliğin artık oyun ve sporu da sanal alemden yapmaya başladığına işaret eden Kanyılmaz, "Ama görüyorum ki buradaki gençlerimiz gerçek manada ve sahada sportif faaliyetlerde bulunuyor. Bu, çok anlamlı ve gelecek adına önemli. Sporda başarılı olunur ya da olunmaz ama önemli olan gençlerimizin spor yaparak kötü çevre ve alışkanlıklardan kurtularak yeteneklerini geliştirecek olmasıdır." dedi.

Millet ve ülke olarak eğitimlerinin yanı sıra sportif faaliyetlerde bulunan gençlerin sayısı arttıkça geleceğe daha güven ve ümitle bakacaklarını vurgulayan Kanyılmaz, tüm sporculara başarılar diledi.

Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Naci Öztürk de Suluova Kaymakamlığı ile federasyonları iş birliğinde yapılan proje kapsamında ilçede faaliyet gösteren 7 spor kulübüne malzeme desteği verildiğini anlattı.

Yardımın gençlerin spora yönelmesine ve başarılarının artmasına olumlu katkı sağlayacağını inandığını dile getiren Öztürk, desteğinden dolayı Kaymakam Kanyılmaz'a teşekkür etti.

Daha sonra spor kulüplerinin yöneticilerine malzemeleri teslim edildi.

Programa Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Haşimioğlu, Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, kulüp yöneticileri ile sporcular katıldı.