Suluova meclisinden İsrail'e kınama - Son Dakika

Suluova Belediye Meclisi, İsrail ordusunun Gazze'de mazlum Filistin halkına uyguladığı katliamı kınarken, hayatını kaybeden Filistinli Müslümanlara Allah'tan rahmet, İslam alemine de sabırlar diledi. Mayıs ayı meclis toplantısında bir araya gelen ve Başkan Fatih Üçok başkanlığında toplanan Suluova Belediye Meclisi aldığı bir kararla, çoluk çocuk, yaşlı kadın ayrımı yapmaksızın yüzlerce mazlumu katletmeye devam eden İsrail'i acımasız katliamlarından dolayı kınadı.

Belediye Meclisinde söz alan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok aldıkları karar doğrultusunda İsrail devletini kınadıklarını belirterek Filistinli Müslümanların yanında olduklarını vurguladı.

Başkanımız Fatih Üçok, "Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil, çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Bu saldırılar, İsrail'in yıllardır Filistin halkına uyguladığı işgal ve katliamın boyutunu bir kez daha dünyaya göstermektedir. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinli kardeşlerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkına müdahaledir. Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç uygulayarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları çerçevesinde yaptığı açıklamaları destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, BM kararına aykırı şekilde sürdürülen işgal ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, uluslararası ceza mahkemesinin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.

Suluova Belediye Meclis üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve Kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Unutulmamalıdır ki;

'Zalimin zulmüne tepki göstermeyenler, mazlumun değil, zalimin yanındadır.'

İsrail'i, onun Filistin halkına yaptığı katliamları destekleyen başta ABD ve tüm emperyalist güçleri ve bu saldırılara sessiz kalanları lanetliyoruz. Dünya devletleri artık bu şiddete dur demeli, İsrail'in Filistin topraklarında Filistin halkına yönelik zulmüne son verilmelidir. Filistin halkına yapılanlar unutulmayacak ve bu büyük trajedinin hesabı bir gün mutlaka sorulacaktır. 'Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Allah nurunu tamamlayacaktır.' inancıyla Filistinli kardes¸lerimizi Kudu"s davası ic¸in mu"cadele edenleri yürekten selamlıyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA