Suluova mevsim çiçekleriyle süslendi
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Suluova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mevsimlik çiçeklerle süsledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
Suluova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mevsimlik çiçeklerle süsledi.
Belediye Başkanı Fatih Üçok'un 'Daha yaşanılabilir bir çevre için' verdiği talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ilçe genelindeki parklara, kavşaklara ve orta refüjlere dikilen mevsimlik çiçeklerle rengarenk bir görünüm kazandırdı.
Çalışma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - AMASYA
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