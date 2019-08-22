Son Dakika Haberleri: Suluova mevsim çiçekleriyle süslendi
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Suluova mevsim çiçekleriyle süslendi

57 dakika önce

Suluova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mevsimlik çiçeklerle süsledi.

Suluova mevsim çiçekleriyle süslendi, System.String[]

Suluova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mevsimlik çiçeklerle süsledi.


Belediye Başkanı Fatih Üçok'un 'Daha yaşanılabilir bir çevre için' verdiği talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ilçe genelindeki parklara, kavşaklara ve orta refüjlere dikilen mevsimlik çiçeklerle rengarenk bir görünüm kazandırdı.


Çalışma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - AMASYA

Fatih Üçok, Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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