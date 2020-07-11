Suluova'nın nüfus istatistikleri - Son Dakika

Suluova'nın nüfus istatistikleri

Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, ilçenin nüfus istatistikleri hakkında bilgi verdi.

Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, ilçenin nüfus istatistikleri hakkında bilgi verdi.

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Yangın, AA muhabirine, Dünya Nüfus Günü'nün 1987 yılından bu yana her yıl 11 Temmuz'da kutlandığını belirtti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetler yürüttüğünü dile getiren Yangın, doğum, evlilik, ölüm, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, adres hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi düzenleme hizmetleri gibi pek çok hizmet verdiklerini anlattı.

Vatandaşların çağdaş ortamda hizmet alabilmesi amacıyla şeffaf şekilde çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Yangın, "Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Suluova ilçesinin nüfusu 46 bin 649'dur. İlçe merkezi nüfusu 38 bin 317, köy nüfusu ise 8 bin 332'dir. İlçeye bağlı 40 köy, 21 de mahalle bulunmaktadır." dedi.

Ocak 2018 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında ilçede 20 bin 40 kişiye yeni kimlik kartı, 4 bin 809 kişiye sürücü belgesi, 1546 kişiye ise pasaport verildiğini bildiren Yangın, "Geçen yıl Suluova'da 514 doğum oldu, 131 kişi ise hayatını kaybetti. 325 evlilik, 50 de boşanma yaşandı." diye konuştu.

Yangın, bu yılın ilk altı ayında ise 264 doğum olduğunu, 70 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 evliliğe karşı 26 boşanma yaşandığını kaydetti.

Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova'nın nüfus istatistikleri - Son Dakika
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