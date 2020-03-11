Suluova Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suluova Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

Suluova Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel kazı çalışmaları başladı

7 saat önce

Suluova Belediyesi, planladığı spor tesislerini bir bir hayata geçiriyor.

Suluova Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel kazı çalışmaları başladı, System.String[]

Suluova Belediyesi, planladığı spor tesislerini bir bir hayata geçiriyor. İlçenin yıllardır özlemini çektiği Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel kazı çalışmaları başladı.


Geleceğin teminatı olan evlatlarımızın daha güvenli ve temiz ortamlarda büyümesi ve kendilerini geliştirebilmesi için ilçemizdeki oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün artırmaya yönelik projeler gerçekleştirdiklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah el ele vereceğiz, sadece yüzme değil birçok branşta sporu öne çıkartarak tüm kötülüklerin üzerine gideceğiz. Hem zihnen hem bedenen sağlıklı toplum olacağız. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz" dedi.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İlçemizin yüzme havuzu ihtiyacını gidermek için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelerek bugün itibarıyla temel kazı çalışmalarına başladık. 300 gün içerisinde teslim edilecek olan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun hemşehrilerimize, çocuklarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Fatih Üçok, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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